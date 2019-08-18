 وطنا نيوز -إطلاق نار على سعوديين في اسطنبول .. والرياض تحذر
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إطلاق نار على سعوديين في اسطنبول .. والرياض تحذر
التاريخ : 18-08-2019 09:45:10 المشاهدات: 822

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السعودية تعرض عدد من مواطنيها لإطلاق نار في مدينة اسطنبول، فيما طالبت سفارة الرياض في تركيا مواطنيها في المدينة بأخذ "الحيطة والحذر".

وقالت السفارة السعودية في أنقرة، في بيان، إن "مواطنين تعرضا أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية".

وأضاف البيان: "تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس"، ودعا البيان المواطنين السعوديين بالاتصال بالسفارة أو القنصلية عند الحاجة للمساعدة.

وأثار نبأ الاعتداء على مواطنين سعوديين في إسطنبول موجة غضب وانتقادات من آلاف السعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب بعضهم بمقاطعة السياحة في تركيا.


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