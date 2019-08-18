 وطنا نيوز -3 شهداء في قصف الاحتلال لمقاومين شمال قطاع غزة
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3 شهداء في قصف الاحتلال لمقاومين شمال قطاع غزة
التاريخ : 18-08-2019 09:33:31 المشاهدات: 745

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وأشار الناطق باسم الوزارة في القطاع، أشرف القدرة، في تصريح صحفي مقتضب، إلى أن جثامين ثلاثة شهداء وصلت إلى المستشفى الإندونيسي من شمال القطاع.

وأوضح القدرة أن الشهداء هم، محمود عادل الولايدة (24 عاما)، ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد سمير الترامسي (26 عاما).

وكانت قوات الاحتلال أعلنت فجر الأحد أنها رصدت عددا من المسلحين قرب السياج الفاصل شمالي القطاع، وأطلقت مروحية ودبابة النار باتجاههم".

بدروها قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من المقاومين اقتحموا منطقة بؤرة أبو سمرة شمال بيت لاهيا، واشتبكوا مع قوات الاحتلال التي استخدمت المدفعية والطيران المروحي ضدهم داخل السياج الفاصل.


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