 وطنا نيوز -شاهدوا : هكذا استقبل ملوك السعودية نجل صدام حسين
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شاهدوا : هكذا استقبل ملوك السعودية نجل صدام حسين
التاريخ : 16-08-2019 10:36:41 المشاهدات: 605

وطنا اليوم-عمان:نشرت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، تسجيلا مصورا نادرا يظهر استقبال العاهل السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان لعدي، أكبر أبناء صدام حسين.

وكتب رغد على "تويتر": "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز، أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".




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