شهيد ومصابان بعد طعن ضابط احتلالي بالقدس

وطنا اليوم-عمان:استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران مساء الخميس برصاص الاحتلال خلال عملية طعن ضابط شرطة احتلالي عند باب السلسلة- أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة اثنين، احدهما بحالة متوسطة في الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة اصابته حتى اللحظة.

و قامت شرطة باطلاق الرصاص باتجاه مواطنين فلسطينيين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية ، أعلن بعدها عن استشهاد احدهما فيما وصفت جراح الاخر بالمتوسطة، كما واصيب حارس الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.

وافادت شرطة الاحتلال ان ضابط الشرطة (30 عاما) الذي كان يعمل في المكان اصيب بجروح وصفت خطيرة.

وافادت الاوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الاقصى المبارك.

وعقب اطلاق النار اغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية الى باب السلسلة ومنعت الدخول الى القدس القديمة.