الاحتلال يقرر منع دخول إلهان عمر ورشيدة طليب لفلسطين

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قررت منع النائبتين الديمقراطيتين في مجلس النواب الأمريكي إلهام عمر ورشيدة طليب من دخول فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن قرار المنع يأتي تجنبا لـ"استفزازات متوقعة سيقمن بها" وبسبب دعمهن لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (BDS).

وأضافت القناة إلى أنه "تم إقرار قرار المنع من قبل وزير الداخلية أرييه درعي للموافقة عليها من قبل الجهات القانونية"، فيما نقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن "القرار سيؤدي إلى تلف صورة إسرائيل".