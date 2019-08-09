 وطنا نيوز -ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳتﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ طرابلس
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ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳتﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ طرابلس
التاريخ : 14-08-2019 10:53:26 المشاهدات: 2039

وطنا اليوم-ﻗﺎﻝ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻞ وكالة وطنا نيوز ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ NHK ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 13 ﺍﻏﺴﻄﺲ 2019 ﺍﻓﺮﻧﺠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻥ ﺗﺎﺧﺮ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ الليبية ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺎﺧﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺿﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﺣﺘﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻭ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ للعلم ان اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم للمشير خليفة حفتر اكد في عدة تصريحات صحافية سابقة بان هناك تنسيق مع عدة دول عربية في مجال التعاون العسكري ومكافحة الارهاب حسب تعبيره
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ “ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ “ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ “ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ﻳﺤﺴﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻧﻌﻴﻦ ﺃﺷﻘﺎﺀﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻧﻮﻓﺪ ﻟﻬﻢ ﺧﺒﺮﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.



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