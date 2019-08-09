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ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳتﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ طرابلس
وطنا اليوم-ﻗﺎﻝ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻞ وكالة وطنا نيوز ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ NHK ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 13 ﺍﻏﺴﻄﺲ 2019 ﺍﻓﺮﻧﺠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻥ ﺗﺎﺧﺮ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ الليبية ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺎﺧﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺿﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﺣﺘﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻭ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ للعلم ان اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم للمشير خليفة حفتر اكد في عدة تصريحات صحافية سابقة بان هناك تنسيق مع عدة دول عربية في مجال التعاون العسكري ومكافحة الارهاب حسب تعبيره
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