 وطنا نيوز -19 دولة تحتفل الاثنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك
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19 دولة تحتفل الاثنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك
التاريخ : 12-08-2019 02:27:34 المشاهدات: 1044

وطنا اليوم-عمان:تحتفل 19 دولة حول العالم اليوم الاثنين، الموافق 12 أغسطس 2019، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي كانت قد أعلنت عدم رؤية هلال شهر ذي الحجة .

والدول الـ 19 هي، وهي: "الهند – باكستان – بنجلاديش – إيران – سيرلانكا – سلطنة عمان – نيوزيلندا – أستراليا – المغرب – كينيا – جنوب إفريقيا – زيمبابوي – زامبيا – موزمبيق – مالاوي – تنزانيا – ترينداد وتوباجو – جيانا – بريطانيا".

أما العراق، فيحتفل بالعيد يومي الأحد والإثنين.

وأعلنت موريتانيا أن الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.


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