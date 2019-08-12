19 دولة تحتفل الاثنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم-عمان:تحتفل 19 دولة حول العالم اليوم الاثنين، الموافق 12 أغسطس 2019، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي كانت قد أعلنت عدم رؤية هلال شهر ذي الحجة .

والدول الـ 19 هي، وهي: "الهند – باكستان – بنجلاديش – إيران – سيرلانكا – سلطنة عمان – نيوزيلندا – أستراليا – المغرب – كينيا – جنوب إفريقيا – زيمبابوي – زامبيا – موزمبيق – مالاوي – تنزانيا – ترينداد وتوباجو – جيانا – بريطانيا".

أما العراق، فيحتفل بالعيد يومي الأحد والإثنين.

وأعلنت موريتانيا أن الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.