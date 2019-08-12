خلفان يهين هادي ويهاجم الشرعية لموقفها من انقلاب عدن

وطنا اليوم-عمان:شن نائب قائد شرطة دبي، المثير للجدل، ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر" هجوما لاذعا ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته الشرعية، وذلك بسبب موقفها من انقلاب عدن.

وكتب خلفان في سلسلة من التغريدات إساءات للحكومة الشرعية وهادي في اليمن، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا عن اتهامها للإمارات بالخيانة، بسبب انقلاب قاده انفصاليون وموالون لأبو ظبي في عدن العاصمة المؤقتة لهادي.

وأوضح خلفان أن مشاركة بلاده في حرب اليمن "ليست من أجل الشرعية.. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة"، وفق قوله.

وتساءل خلفان: "هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟"، مطالبا الحكومة الشرعية اليمنية بأن "تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة".

وقال: "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا... لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة.. والله رأيي الشخصي".

وهاجم خلفان وزير الداخلية السعودي أحمد الميسري، نائب هادي، بعد اتهامه الإمارات بالخيانة، منتقدا دورها في انقلاب عدن.

وقال خلفان: "إذا فسد وزير داخلية في أي بلد فسدت كل الأجهزة الأخرى".

وكان الميسري، انتقد بشدة الإمارات على خلفية انقلاب عدن مشيرا إلى أن "أكثر من 400 عربة تابعة للإمارات جالت في شوارع عدن وكانت محملة بالذخائر والأسلحة ويقودها المأجورون، ونحن قاتلناهم بأدوات بدائية".

واتهم الميسري الإمارات بالمسؤولية عن ما حدث في عدن.