الرئيسية | عربي و دولي فلسطين تطالب العرب بحماية الأقصى

وطنا اليوم-عمان:أعربت فصائل ومؤسسات فلسطينية رسمية الأحد، عن غضبها من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بالمسجد الأقصى، عقب اقتحام آلاف المستوطنين لباحات المسجد، في أول أيام عيد الأضحى.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأحد، بتحرك عربي إسلامي لردع انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطين الذين اقتحموا المسجد الأقصى.

وأكد رئيس المجلس، سليم الزعنون، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين داخل المسجد الاقصى وساحاته، جريمة مكتملة الأركان، وهي تعبر عن تحدي لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة. كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا إلى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد سمحت اليوم للمستوطنين بالدخول الى ساحات المسجد الاقصى واعتدت على المسلمين المشاركين بصلاة العيد ما أدى إلى إصابة العشرات.

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