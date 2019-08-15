عربي في جيش الاحتلال يتبرع بقطعة من كبده لطفل أردني

وطنا اليوم-عمان:نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيديو يزعم فيه تبرع ضابط في شرطة الاحتلال "عربي" بقطعة من كبده لطفل أردني أجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات في الداخل الفلسطيني المحتل.

وعلق جندلمان على الفيديو الذي نشره قائلًا "هذه هي الإنسانية الإسرائيلية الجميلة".

وقال إن " ضابط مصلحة السجون وأسمه "حسام طريف" تبرع بقطعة من كبده لطفل أردني يبلغ 8 أعوام بعملية جراحية أجريت في مستشفى شنايدر للأطفال".

وأوضح جندلمان أن " العملية أنفذت حياة الطفل الأردني".

وظهر في الفيديو شكر عائلة الطفل الأردني للشخص المتبرع بكليته والذي ساهم في إنقاذ حياته.







