الرئيسية | عربي و دولي بيلوسي تنتقد بشدة اتفاق ترمب مع جواتيمالا حول الهجرة

وطنا اليوم- وكالات-وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انتقادات شديدة للاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترمب مع غواتيمالا حول الهجرة ، بحسب واشنطن بوست خلال زيارة إلى سان سلفادور ، عاصمة غواتيمالا مساء الجمعة.

وقالت بيلوسي "أنا شخصياً غير مقتنعة بفعالية وضع غواتيمالا كدولة ثالثة آمنة لحل مشاكل الهجرة الأمريكية ، وترحيل المهجرين هناك " .

وينص الاتفاق على أنه " يتحتّم على طالبي اللجوء أن يقوموا باللجوء أولا الى غواتيمالا عند تقديم طلب اللجوء وليس الولايات المتحدة" . والخميس الماضي قالت بيلوسي أيضا " إنّ الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الجمهوري مع هذا البلد في نهاية تموز هو اتفاق "معيب وغير إنساني" لا سيما بسبب أوضاع آلاف المهاجرين القاسية ، على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

وتهدف جولة بيلوسي الى السلفادور وغواتيمالا وهندوراس الى التثبّت ممّا إذا كانت غواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة مع هذه الدول . يشار إلى أن 60% أو ما يزيد من سكان غواتيمالا يعيشون تحت خط الفقر؛ مما يجعل طلب حق اللجوء الى هذه الدولة صعبا وغير ممكن ، حيث أن هذه الدولة لن تتمكن من توفير مستلزمات حق اللجوء للاجئين ، المبعدين من الأراضي الأمريكية .

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