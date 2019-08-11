 وطنا نيوز -وفاة ( 2964 ) شخصاَ خلال اسبوع في هولندا بسبب الحر
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وفاة ( 2964 ) شخصاَ خلال اسبوع في هولندا بسبب الحر
التاريخ : 09-08-2019 08:53:53 المشاهدات: 1018

وطنا اليوم-عمان: ارتفع عدد الوفيات في هولندا خلال الموجة الحارة، التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية.
وقالت هيئة( بي بي سي) البريطانية اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، ان 2964 شخصا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 تموز الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 15 بالمئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.
وهذه هي المرة الاولى التي تتجاوز فيها درجات الحرارة في هولندا 40 درجة مئوية.
وأشارت الهيئة إلى ما قاله باحثون من ان عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد. 


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