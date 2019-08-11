وفاة ( 2964 ) شخصاَ خلال اسبوع في هولندا بسبب الحر

وطنا اليوم-عمان: ارتفع عدد الوفيات في هولندا خلال الموجة الحارة، التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية.

وقالت هيئة( بي بي سي) البريطانية اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، ان 2964 شخصا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 تموز الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 15 بالمئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.

وهذه هي المرة الاولى التي تتجاوز فيها درجات الحرارة في هولندا 40 درجة مئوية.