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حرب شوارع بأحياء عدن بين الحزام الأمني والقوات الحكومية
وطنا اليوم-عمان:أفادت مصادر يمنية بأن الوضع في مدينة عدن، جنوب اليمن، انفجر عسكريا بين قوات الحكومة المعترف بها وقوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا، بعدما ساد هدوء حذر في المدينة الساحلية منذ مساء أمس الأربعاء.
وأكد المصدر: أن مواجهات أخرى دارت بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية وأخرى من الحزام الأمني المدعوم من أبوظبي في جولة الكراع، بمدخل حي دار سعد، شمال عدن.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "عدن الغد" الصادرة من عدن، أن رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، وصل المدينة قادما من أبوظبي، بعد يوم واحد من دعوة نائبه، هاني بن بريك، القوات التابعة للمجلس الزحف نحو قصر معاشيق الرئاسي.
الحكومة اليمنية تعلق
من جهتها حملت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد المسلح بالعاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أنها تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
وأكدت الحكومة في البيان "رفضها للتصرفات اللامسؤولة من جانب المجلس الانتقالي"، والتي قالت إنها "وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش".
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