الرئيسية | عربي و دولي مذكرة توقيف عسكرية بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله ولشخص آخر.

وقالت مواقع محلية جزائرية إن القضاء العسكري بالبليدة، أصدر مذكرة توقيف ضد نزار بتهمة "محاولة التآمر على الجيش الجزائري".

وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري، "أثبتت لعب شخص يدعى فريد بن حمدين دور الوسيط بين خالد نزار و سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان نزار فر إلى فرنسا، عقب اندلاع الاحتجاجات في الجزائر، وفقا لفيديو التقطه أحد النشطاء الجزائريين داخل مطار فرنسي.

ولاحق أحد النشطاء نزار، واتهمه بخيانة الجزائر وسرقة المال العام، فما كان من الأخير إلا أن هجم عليه وضربه بعكاز كان يحمله بيده.





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