الرئيسية | عربي و دولي بعد تكساس وأوهايو ..إطلاق نار بمتنزه بمدينة شيكاغو

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو...وأشارت الشرطة إلى أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى «ماونت سايناي» لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة( توفي لاحقا)، وثلاث نساء.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت مقتل نحو 30 شخصا، حيث لقي 20 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".

وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.

وانعكست أصداء حادث إل باسو على حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إذ ندد مرشحون ديمقراطيون بارتفاع معدلات العنف بأسلحة نارية وكرروا دعواتهم لتشديد إجراءات حيازة الأسلحة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث على تويتر بأنه «عمل جبان» قائلاً «أقف مع الجميع في هذا البلد للتنديد بالعمل المقيت اليوم. لا توجد أسباب أو أعذار يمكن أن تبرر على الإطلاق قتل أشخاص أبرياء».

وحادث إل باسو ثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قتل فيها 21 شخصاً.

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