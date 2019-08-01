القبض على أردني في الفلبين لصلته ببن لادن

وطنا اليوم-عمان:ألقى مسؤولو الهجرة والشرطة في الفلبين القبض على رجل أردني كان تابعا لصهر أسامة بن لادن، وفقا لما قال رئيس مكتب الهجرة اليوم (الخميس).

ونقلت وكالة الانباء الصينية عن جيمي مورينتي مفوض الهجرة الفلبيني، قوله إن الاردني (م.ع.م) (51 عاما) احتجز بعد إلقاء القبض عليه في 4 حزيران بمدينة زامبوانغا جنوبي الفلبين.

وأضاف مورينتي "نعتزم ترحيله لدخوله بطريقة غير قانونية، حيث وجد أنه غير مسجل في سجلات الواردين، بعد القبض عليه وكان تم ترحيله في 2003 لكونه أجنبيا غير مرغوب به".

كما ذكر مورينتي أن (م.ع.م) استخدم هذه المرة "اسما مستعارا ووثائق عامة مزورة مكنته من العيش في البلاد".