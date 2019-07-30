قطر تحقق ارتفاعاَ لافتاَ بعدد الزوار

وطنا اليوم-عمان: كشفت وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 11.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول لعام 2019.

ونشرت الوزارة بياناتها اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدد الزوار سجل مليونا و53 ألفا و15 زائرا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وكان عدد الزوار بلغ 944 ألفا و689 زائرا في الفترة المماثلة من 2018.

وعلى الرغم من مقاطعة 3 دول خليجية للدوحة، ارتفع عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.2% إلى 113 ألفا و302 زائر خلال النصف الأول، من 101 ألف زائر بالفترة المقارنة من 2018.

وسجل عدد زوار قطر العام الماضي نحو 1.82 مليون زائر، بتراجع 19.4 %، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017.

وتسعى قطر، إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار، وتهدف بالتالي إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر إليها سنويا بحلول العام 2023.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ 5 حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، محاولة إظهار صمود اقتصادها أمام تداعيات المقاطعة.