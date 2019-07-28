 وطنا نيوز -حريق في سكن لحجاج غزيين بمكة المكرمة
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حريق في سكن لحجاج غزيين بمكة المكرمة
التاريخ : 30-07-2019 11:30:06 المشاهدات: 449

وطنا اليوم-عمان:اندلع حريق في سكن لحجاج قطاع غزة في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بين الحجاج.

وبحسب ما نشرت وكالة معا الفلسطينية، فإن قوات الدفاع المدني السعودي سيطرت على الحريق، الذي اندلع نتيجة تماس كهربائي بسكن حجاح غزة بأحد الفنادق ببمكة المكرمة.

ووقع الحريق في غرفة الكهرباء ما ادى لانتشار دخان كثيف في الطابق الارضي ما اضطر ادارة الفندق الى اخلاء الحجاج.


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