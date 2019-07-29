 وطنا نيوز -قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان للطعام بكاليفورنيا
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قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان للطعام بكاليفورنيا
التاريخ : 29-07-2019 09:26:16 المشاهدات: 1036

وطنا اليوم-عمان:قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز من جهتها، أن خمسة أشخاص على الأقلّ قتلوا، بإطلاق النار الذي وقع في واحد من أكبر مهرجانات الطعام بالبلاد، والذي يقام على بُعد نحو 30 ميلا (48 كلم) جنوب شرقي سان خوسيه.

ونقلت الشبكة عن شاهدة تدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينيات من عمره نفّذ إطلاق النار بواسطة بندقيّة.
وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتّجاه. لم يكن يستهدف أيّ شخص على وجه التحديد".
وقالت كامالا هاريس عضوة مجلس الشيوخ والمرشحة ضمن انتخابات حزبها الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية: "أنا ممتنّة للذين كانوا أوّل من لبّى النّداء والموجودين في موقع الأحداث في (منطقة) غيلروي".


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