جنازة مهيبة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وطنا اليوم ـ دولي

بدأت، السبت، مراسم تشييع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، من قصر قرطاج، إلى مسجد أنس بن مالك في العاصمة، حيث يُصلى عليه، قبل دفنه في مقبرة الجلاز.

وشقت مسيرة الجثمان شوارع العاصمة التونسية وسط تأهب أمني كبير

وأنزل الجثمان في القاعة البيضاء بقصر قرطاج بحضور عدد من الزعماء والقادة والملوك، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.