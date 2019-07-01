 وطنا نيوز -جنازة مهيبة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
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جنازة مهيبة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
التاريخ : 27-07-2019 02:29:04 المشاهدات: 2081

 

وطنا اليوم ـ دولي

بدأت، السبت، مراسم تشييع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، من قصر قرطاج، إلى مسجد أنس بن مالك في العاصمة، حيث يُصلى عليه، قبل دفنه في مقبرة الجلاز.

وشقت مسيرة الجثمان شوارع العاصمة التونسية وسط تأهب أمني كبير

وأنزل الجثمان في القاعة البيضاء بقصر قرطاج بحضور عدد من الزعماء والقادة والملوك، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 


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