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نصر الله: من يرفض تشغيل الفلسطيني فليفتح له الحدود
وطنا اليوم-عمان:دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر، إلى معالجة أزمة تصاريح العمل للاجئين الفلسطينيين "بشكل هادئ"، وعبر حوار فلسطيني لبناني بعيدا عن "المزايدات".
وأضاف: "البعض يقول للمخيمات ارجعوا إلى بلادكم، واعملوا هناك.. طيب تفضلوا قولوا للجيش اللبناني، انسحب من الحدود واترك الفلسطينيين يعودوا إلى بلادهم".
واستهجن نصر الله اتهام حزب الله وحماس بالوقوف خلف تظاهرات حق العمل، وقال: "هذا معيب وغير أخلاقي وتزوير للحقائق، مسألة العمل يجب أن تحل على أساس أخلاقي وإنساني وبشكل هادئ".
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