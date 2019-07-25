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عباس: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال
وطنا اليوم-عمان:أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأميركية منحازة لإسرائيل".
ولفت عباس إلى "أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد"، مشددًا على أن "أيدينا ممتدة للسلام لكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية".
وشدد على "أننا قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي".
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