مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة معاريف العبرية، إن إسرائيليين قتلا بإطلاق نار استهدفهما في مطعم في العاصمة المكسيكية.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة المكسيكية اعتقلت امرأة، فيما تمكن رجل من الفرار من المكان على خلفية الحادث.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي المكسيكي قوله لوسائل الإعلام إن أحد الإسرائيليين قُتل في مكان الحادث، والآخر في المستشفى متأثرا بجروحه.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه يتضح من التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية أن الإسرائيليين كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة "مكسيكو"، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، دون أن تتضح أسباب الهجوم.