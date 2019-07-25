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مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك
وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة معاريف العبرية، إن إسرائيليين قتلا بإطلاق نار استهدفهما في مطعم في العاصمة المكسيكية.
وقالت الصحيفة، إن الشرطة المكسيكية اعتقلت امرأة، فيما تمكن رجل من الفرار من المكان على خلفية الحادث.
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي المكسيكي قوله لوسائل الإعلام إن أحد الإسرائيليين قُتل في مكان الحادث، والآخر في المستشفى متأثرا بجروحه.
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