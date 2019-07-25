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الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس السبسي بعد تدهور صحته
وطنا اليوم-عمان:اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى في وقت سابق.
ونشرت الرئاسة التونسة بيانا على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه إن الرئيس السبسي توفي صباح اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بالمستشفى العسكري بتونس.
وذكرت أنه سيتم الاعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.
وكان السبسي نقل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس إلى المستشفى العسكري "بعد وعكة صحية طارئة"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
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