وزيرة مصرية تهدد بتقطيع المعارضين في الخارج

وطنا اليوم-عمان:هددت وزيرة مصرية بـ"بتقطيع أي شخص يتحدث بسوء عن مصر"، في إشارة إلى المعارضين الذين شردوا إلى الخارج.

وظهرت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة، "لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع"، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.







