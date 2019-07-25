 وطنا نيوز -وزيرة مصرية تهدد بتقطيع المعارضين في الخارج
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وزيرة مصرية تهدد بتقطيع المعارضين في الخارج
التاريخ : 23-07-2019 08:18:14 المشاهدات: 1009

وطنا اليوم-عمان:هددت وزيرة مصرية بـ"بتقطيع أي شخص يتحدث بسوء عن مصر"، في إشارة إلى المعارضين الذين شردوا إلى الخارج.

وظهرت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة، "لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع"، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق