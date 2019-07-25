جونسون يفوز بزعامة حزبه وبرئاسة الحكومة.. وترامب يحتفي

وطنا اليوم-عمان:فاز بوريس جونسون، الثلاثاء، في المنافسة على زعامة حزب المحافظين في المملكة المتحدة، ليصبح رئيسا للوزراء، خلفا لتيريزا ماي.

وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا بحصوله على 92 ألفا و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفا و656 لجيرمي هنت بنسبة مشاركة 87.4 في المئة.

وسيتولى جونسون رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء، بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان أول رد فعل مرحب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هنأ جونسون بفوزه، وقال إنه سيكون رئيس وزراء "عظيما".

وبدورها، هنأت المفوضية الأوروبية جونسون، وأبدت تصميمها على العمل "بأفضل ما يمكن" معه.