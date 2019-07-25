الاحتلال يعتقل طاردي مطبعا سعوديا زار الأقصى

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت شرطة الاحتلال، عددا من الشباب المقدسيين الذين طردوا ناشطا سعوديا زار المسجد الأقصى، الاثنين.

وقالت مصادر مقدسية ، إن شرطة الاحتلال نفذت حملة اعتقالات داخل المسجد الأقصى، طالت شبانا ظهروا بمقاطع فيديو لحظة طرد الناشط السعودي محمد سعود.

وتوثق مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، طرد السعود من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لزيارة الاحتلال.

وعبّر مقدسيون عن غضبهم من زيارة مطبع ومدون سعودي للبلدة القديمة في القدس المحتلة الاثنين، وعمدوا إلى طرده من أزقة المدينة المقدسة.

ومنع الأهالي السعودي محمد السعود الذي يزور "تل أبيب" برفقة وفد من المطبعين والمدونيين العرب من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، فيما ألقى شبان بالأحذية والكراسي البلاستيكية تجاهه، وأكالوا الشتائم له ولولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، واتهموه برعاية التطبيع مع الاحتلال.

يشار إلى أن المدون السعودي محمد السعود اشتهر بتعاطفه وامتداحه للاحتلال الإسرائيلي، وظهر مؤخرا في تسجيل فيديو باللغة الانجليزية، هنأ فيه "إسرائيل" بـ"يوم الاستقلال" الذي يمثل ذكرى النكبة بالنسبة للفلسطينيين، واعتبر أن "إسرائيل هي أيقونة الحرية".

ويزور السعود الأراضي المحتلة ضمن وفد إعلامي مطبع وبترتيب من الخارجية الاسرائيلية، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن المخطط أن "يجتمع مع أعضاء من الكنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية وشخصيات أكاديمية إسرائيلية".

وأدانت فصائل فلسطينية الزيارة، وأكدت أنها تشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.