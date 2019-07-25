ارتفاع قتلى مجزرتي سراقب ومعرة النعمان إلى 55 مدنياَ

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد قتلى قصف روسيا والنظام السوري، على مدينتي سراقب ومعرة النعمان في الشمال السوري، إلى 55 قتيلا مدنيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت روسيا منطقة خفض التصعيد شمال سوريا صباح الاثنين، وتبعها النظام السوري بقصف لمدينة أخرى مساء اليوم ذاته، ما تسبب بمجزرة بحق المدنيين السوريين في الشمال.

وبلغ عدد قتلى القصف الروسي صباح الاثنين على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان شمال سوريا، 39 مدنيا، بحسب ما أفادت به مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيض".

وأوضحت أن 7 مدنيين قتلوا في القصف الجوي للنظام على مدينة سراقب، ومدنيا في بلدة بداما، ومدنيا في مدينة كفرنبل، ومدنيين اثنين في بلدة كفرومة.

وخلال اليومين الأخيرين، قتل 67 مدنيا في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ومنذ 26 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمال سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.