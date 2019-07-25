 وطنا نيوز -وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة
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وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة
التاريخ : 23-07-2019 09:50:59 المشاهدات: 1277

وطنا اليوم-عمان:توفي الفلسطيني بسام الشكعة "أبو نضال" أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني على مدار عقود طويلة، عن عمر يناهز 90 عاما، بعدما احتد به المرض، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

انتخب بسام الشكعة رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 فشل الاحتلال باغتياله لكن إصابته أدت إلى بتر قدميه.

وعرف عن الشكعة، مقولته الشهيرة عقب محاولة الاغتيال "ان استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالى وسأكمل رسالتى في الدفاع عن فلسطين حرة عربية" .

وقد نعى الفلسطنيون الراحل وأكدوا أنها كان عنوانًا للنضال ورمزًا للمقاومة فشل الاحتلال في إسكاته.

ومن المقرر حسبما أعلنت عائلة المناضل الفلسطيني، تشييع جثمانة اليوم الثلاثاء بعد أداء صلاة الظهر عليه من المسجد الحنبلي في البلدة القديمة بنابلس الى المقبرة الغربية.



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