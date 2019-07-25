موجة حر شديدة تضرب أوروبا.. والحرارة تقترب من الـ 45 مئوية

وطنا اليوم-عمان:كشفت توقعات الحالة الجوية في "طقس العرب"، عن موجة حر تمتد لعدة أيام وتؤثر على أجزاء واسعة من القارة الأوروبية، وسط درجات حرارة مرتفعة قد تصل الى 45 مئوية.

ووفقاً لطقس العرب، فان موجة الحخر التي ستؤثر على اوروبا قادمة من افريقيا، حيث تعتبر القارة الأفريقية هي مصدر موجة الحر المؤثرة على اوروبا، إذ تندفع كُتلة هوائية حارة من الصحراء الكبرى الافريقية نحو جنوب أوروبا

وبدأت الأجزاء الغربية والوسطى من القارة الأوروبية تتأثر فعلياً بكتلة هوائية حارة جديدة، تتميز بطول فترة تأثيرها وامتدادها الواسع، حيثُ تسود أجواء حارة بشكل غير مُعتاد وسط توقعات بأن يشتد تأثير الموجة الحارة على بعض المناطق الأوروبية ، حيث من المنتظر أن تُسجل بعض العواصم والمدن في أوروبا درجات حرارة تقترب من الـ 45 درجة خاصة فرنسا و اسبانيا.

درجات الحرارة تقترب من الـ 45 مئوية في بعض المدن الأوروبية

وبحسب كادر التنبؤآت يُتوقع أن تشتد الكُتلة الهوائية الحارة في أجزاء من غرب أوروبا امتداداً الى وسطها لتشمل أجزاء واسعة من فرنسا ، ألمانيا ، بلجيكا، وهولندا وسويسرا حتى الجزر البريطانية وترتفع درجات الحرارة في تلك المناطق بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لتسجل على سبيل المثال في العاصمة الأسبانية مدريد 40 درجة مئوية بشكل استثنائي. وهي مساوية تقريباً لدرجات الحرارة في بعض مدن الخليج هذه الأيام، كما يتوقع ان يمتد تأثر الكتلة الحارة نحو دول النمسا و تشيك لكن بشكل أقل اذ تتركز درجات الحرارة العالية في الأجزاء الجنوبية الغربية من أوروبا خاصة نواحي اسبانيا وفرنسا والأجزاء الغربية من ايطاليا.

كتلة حارة أفريقية المنشأ تؤثر على المنطقة

تعتبر القارة الأفريقية هي مصدر موجة الحر المؤثرة على اوروبا، إذ تندفع كُتلة هوائية حارة من الصحراء الكبرى الافريقية نحو جنوب أوروبا، حيث يتمركز مرتفع جوي على شرق ووسط القارة الاوربية بالتزامن مع مرنخفض جوي في شرق المحيط الاطلسي، هذه العناصر الجوية ستعمل على تكوين تيار هوائي حار من القارة الافريقية نحو غرب ووسط اوروبا، و بدأت درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي منذ يومين، و تبقى الكُتلة الهوائية الحارة جاثمة لفترة زمينة أطول مع اشتدادها وهذا ما هو مُتوقع خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.

متى ستنحسر موجة الحر عن أوروبا ؟

تبدأ موجة حر اوروبا بالانحسار التدريجي مع نهاية الاسبوع وانقالها شمالا نحو دول اسكندنيفيا لتبدأ حينها درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في مختلف المناطق الجنوبية الغربية من أوروبا.

بإمكانكم معرفة مدى تأثير الموجة الحارة على العواصم العالمية عبر موقع وتطبيق طقس العرب، حيث قامت طقس العرب بتوفير خاصية جديدة تساعدك في تجوالك حول العالم لمعرفة درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى في المدن والعواصم العالمية.

أما عن أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم عبر التاريخ

أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم كانت 58 درجة مئوية في منطقة العزيزية في ليبيا عام 1922،لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) استبعدت أن تكون القراءة صحيحة وتم إلغاء توثيقه كأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه في عام 2012، خلصت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن سجل قياس العزيزية قد يكون غير دقيق بنسبة تصل إلى 7 درجات مئوية بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك السطح الشبيه بالإسفلت الذي تم إجراء القياس عليه، والذي لا يعكس تمثيلاً عادلاً للتربة الصحراوية الأصلية. مما جعلها تلغي أهلية سجل أقصى درجة حرارة طقس تم قياسها في العالم والتي كانت مسجلة باسم العزيزية التي حصلت على لقب أحر منطقة في العالم!.

أعلى درجة حرارة مسجلة حقيقية مسجلة في العالم

أعلى درجة حرارة في العالم مسجلة رسمياً هي الآن 56.7 درجة مئوية (134 درجة فهرنهايت)، والتي تم قياسها في 10 يوليو 1913، في جرينلاند رانش، وادي الموت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ما هي أقل درجة حرارة مسجلة في هذا العالم، يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في مقال أبرد منطقة في العالم، ومعلومات أكثر عن أرقام الطقس وحقائقه في مقال أرقام قياسية عن الطقس.