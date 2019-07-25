السلطة تستعد لإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تتخذ خطوات في سبيل إلغاء الاتفاقيات المبرمة بينها وتل أبيب، ردا على إطلاق إسرائيل عملية هدم جماعية لمنازل فلسطينيين في قرية صور باهر بالقدس.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة "وفا" الرسمية، أن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على التصرفات الإسرائيلية، وستتخذ خلالها "قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس محمود عباس "حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا ظلت مصرة على عدم الالتزام بها، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال".

من جانبه، وصف أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أثناء مؤتمر صحفي عقده في رام الله عقب اجتماع اللجنة، هدم إسرائيل للمنازل بأنها "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لجبر الضرر عن العوائل المتضررة في القدس من إسكان وتعويض كامل.

كما أعلن عريقات عن وقف السلطة الفلسطينية التعامل مع جهاز المحاكم الإسرائلية باعتبارها أداة لتنفيذ السياسات الإسرائيلية، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في تصرفات إسرائيل.