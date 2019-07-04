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ناشط سعودي: أحب إسرائيل وكان حلمي أن أزورها
وطنا اليوم-عمان:احتفت إسرائيل بالوفد العربي من الصحفيين والمدونين الذين زاروها في الساعات الأخيرة، وأجرت معهم العديد منهم المقابلات الصحفية أبدوا خلالها سعادتهم بالزيارة.
وأشار سعود الذي أجرى المقابلة مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، أنني "أحب إسرائيل والإسرائيليين لأنهم بسطاء مثلنا تماما، ولطيفون كذلك، أعرف كثيرا من الإسرائيليين، لأنهم مثل عائلتي، فأنا أريد السلام كما هم يريدونه".
المذيع الإسرائيلي جاكي خوجي قال إن "هذا الناشط تعود أصول عائلته إلى أحد فروع العائلة المالكة، وقد حصل على فيزا لزيارة إسرائيل بموافقة السلطات السعودية، التي باركت وصوله لإسرائيل، رغم أنه يعلم بتعرضه لهجمات من النشطاء الفلسطينيين والعرب على شبكات التواصل".
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