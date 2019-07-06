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خلفان: ترامب أسد على العرب وأرنب أمام إيران
وطنا اليوم-عمان:هاجم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"الأرنب" فيما يتعلق بالشأن الإيراني.
وسبق هجوم خلفان هجومٌ من الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على خلفية إلغاء ترامب الضربة العسكرية على إيران، بعد تهديدات مطولة بالرد على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.
وقال عبدالله في تغريدة كتبها باللغة الإنجليزية: "ما الذي يحصل بحق الجحيم! هذا غير معقول، كنا نعتقد أنك مختلف عن أوباما".
وفي تغريدة أخرة له باللغة العربية، تساءل عبد الخالق عن سبب عدم شن ضربة على إيران.
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