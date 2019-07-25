وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وكتبت الوكالة في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب مديرها العام منذ 2009.

وأمس الأحد قالت مصادر مطلعة من الوكالة، إن أمانو ينوي تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

وأمانو دبلوماسي ياباني مخضرم من مواليد عام 1947 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة طوكيو، والتحق بعد ذلك بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية في 1972 ليشغل سلسلة من المناصب خارج البلاد في بلجيكا وفرنسا ولاوس وسويسرا والولايات المتحدة.

وشغل أمانو منصب المدير العام لإدارة شؤون نزع السلاح وعدم الانتشار والعلوم بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية منذ عام 2002 وحتى عام 2005، وسبق أن عمل خبيرا حكوميا في فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة المعني بالقذائف، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتعليم في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.

ومنذ العام 2005 عمل أمانو رئيسا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من حتى سبتمبر 2006، وكان يشغل منصب الممثل المقيم لليابان لدى الوكالة منذ عام 2005 وحتى انتخابه مديرا عاما للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في يوليو 2009.

المصدر: وكالات