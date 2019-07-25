لأول مرة .. صحفيون سعوديون وعراقيون يزورون الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال الاحد إن تل آبيب ستستضيف هذا الأسبوع ستة صحافيين من دول عربية بينهم ولأول مرة صحافيون من العراق والسعودية.

وتأتي هذه الزيارة فيما تسعى تل آبيب إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

وقاومت هذه الدول عرض تل آبيب الاعتراف بها رسميا بسبب احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين الطرفين تحسنت مؤخرا بسبب مخاوفهما المشتركة بشأن ايران.

وسيزور الصحافيون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها من المواقع، بحسب بيان الخارجية.

وقالت ان الهدف هو "تعريف الصحافيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بمواقف الاحتلال بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

وفي مؤشر آخر الى تحسن العلاقات بين تل آبيب ودول الخليج، شارك صحافيون يهود في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الولايات المتحدة كجزء من خطة السلام المقبلة بين تل آبيب والفلسطينيين في مملكة البحرين أواخر حزيران.