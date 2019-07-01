طهران: مستعدون لأي سيناريو.. ولندن: نبحث سلسلة خيارات

وطنا اليوم-عمان:حذرت إيران الأحد بريطانيا من تصعيد التوتر وذلك بعد تقارير تحدثت عن وجود نية لدى لندن لفرض عقوبات على طهران على خلفية قضية احتجاز ناقلة النفط البريطانية.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر دعا السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، لندن إلى "احتواء قوى سياسية داخلية" قال إنها "تريد تصعيد التوتر بين البلدين".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة البريطانية احتواء تلك القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد التوتر الحالي بين إيران والمملكة المتحدة إلى ما هو أبعد من قضية السفن. هذا خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة".

وختم بالقول إن "إيران مع ذلك صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات"، وفق تعبيره.

في المقابل، قال الوزير بوزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود الأحد، إن لندن "تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز الناقلة البريطانية، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران".

وأوضح إلوود لقناة سكاي نيوز أن "مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل إلى حل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع".

ولدى سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على طهران، قال: "سنبحث سلسلة من الخيارات، وسنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع".

وتابع: "أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع وعلينا تهدئة الموقف، ونحن ملتزمون بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا".