مخاوف من هجمات.. شركتان أوروبيتان تعلقان رحلاتهما للقاهرة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ "إجراء احترازي". كماأعلنت الخطوط الجوية الألمانية كذلك تعليق رحلاتها إلى مصر كـ"إجراء احترازي".

وقال بيان للخطوط الجوية البريطانية "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي تصلها طائرات الشركة في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بإلغاء رحلتهم.

من جهتها قالت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت، إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية يعود لـ"شأن داخلي" خاص بالأخيرة.

وقال أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي: "لم نتلق إخطارا من الخطوط البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى القاهرة".

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) أن الخطوط البريطانية لم تبلغنا بأي ملاحظات حول قواعد الأمن والسلامة في المطار.

إلى ذلك، نقلت وزارة الطيران المدني المصرية، عن سفارة بريطانيا لدى القاهرة، تأكيدها أن "القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل أو الخارجية البريطانية، وجار تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".

وعلى خلفية القرار، قررت الوزارة المصرية، وفق بيان "زيادة السعة المقعدية لطائراتها المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة إضافية بدءا من غدا (الأحد) إلى مطار هيثرو بلندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة".