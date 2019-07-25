أميركا تطلب معلومة بـ7 ملايين دولار

وطنا اليوم-عمان:كشف مسؤول أمريكي كبير، اليوم الجمعة، إن أمريكا عرضت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن العضو في حزب الله سلمان رؤوف سلمان.

وأوضح المسؤول، أن "سلمان متهم في تفجير المركز اليهودي في بوينس أيرس قبل 25 عاما".

وأكد أنه "رفض عرضا من وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن واشنطن لا ترى ما يدل على أن له سلطات لصنع القرار". بحسب ما أفادت "رويترز".

وأشار إلى أن "أي رسالة من إيران ينبغي أن تأتي مباشرة من الزعيم الأعلى أو الرئيس".

كما عبر المسؤول عن رفضه لإنكار إيران تدمير إحدى طائراتها المسيرة أمس ويقول "لدينا دليل واضح للغاية".

وأمس الخميس، صنفت الحكومة الأرجنتينية، "حزب الله" اللبناني، منظمة إرهابية، فيما دعت السلطات إلى تجميد أصول عناصره في البلاد.

وجاء الإعلان في الذكرى الـ 25 لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة بيوينس آيرس في تموز عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا ويعد أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

وشارك في إحياء الذكرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وشخصيات أخرى.

وتتهم السلطات الأرجنتينية إيران و"حزب الله" بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي تنفيه طهران والحزب.

وكان رئيس البلاد، ماوريسيو ماكري، قد تعهد الأسبوع الماضي بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة أمريكا اللاتينية تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية.