شاهدوا : إيران تبث لقطات تفند رواية إسقاط طائرتها المسيرة

وطنا اليوم-عمان:بث التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري لقطات من الجو لسفن حربية. وقال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

وأعلن مسؤول أميركي الجمعة ان واشنطن لديها "أدلة واضحة جداً" حول إسقاط الطائرة الإيرانية.

وقال المسؤول الذي لم يرغب بذكر اسمه "لدينا أدلة واضحة جداً"، وأشار إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر.

وأضاف، "اقتربت طائرتهم المسيّرة كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتم إسقاطها".

كان ترامب قد قال الخميس إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 900 متر من السفينة الحربية الأمريكية بوكسر وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".

ونفت إيران الجمعة أن تكون فقدت إحدى طائراتها المسيرة.

ونشر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تغريدة في حسابه على توتير قال فيها: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، قد أسقطت طائرتها المسيرة التابعة لها بالخطأ".

في السياق ذاته، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي قوله إن "كل الطائرات المسيرة بالبلاد عادت إلى قواعدها سالمة".

وأضاف: "كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز... عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من السفينة الأمريكية بوكسر".







