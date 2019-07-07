|
شاهدوا : إيران تبث لقطات تفند رواية إسقاط طائرتها المسيرة
وطنا اليوم-عمان:بث التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.
وأعلن مسؤول أميركي الجمعة ان واشنطن لديها "أدلة واضحة جداً" حول إسقاط الطائرة الإيرانية.
وقال المسؤول الذي لم يرغب بذكر اسمه "لدينا أدلة واضحة جداً"، وأشار إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر.
وأضاف، "اقتربت طائرتهم المسيّرة كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتم إسقاطها".
كان ترامب قد قال الخميس إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 900 متر من السفينة الحربية الأمريكية بوكسر وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".
ونفت إيران الجمعة أن تكون فقدت إحدى طائراتها المسيرة.
ونشر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تغريدة في حسابه على توتير قال فيها: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر".
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|