زلزال قوي يقطع الاتصالات عن العاصمة اليونانية

وطنا اليوم-عمان:ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليونان اليوم الخميس شعر فيها سكان العاصمة أثينا، الذين هرعوا من الأبنية السكنية وسط حالة من الذعر خيمت على مناطق في المدينة وتسبب ايضا ببلبلة كبيرة في شبكة الاتصالات.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة كان على بعد 22 كم شمالي مدينة أثينا ونقل المركز عن أحد شهود العيان قوله إن "الهزة كانت قوية لكنها لحسن الحظ لم تكن طويلة الأمد".

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الهزة التي استمرت قرابة 10 ثوان، دفعت بالناس للخروج والتجمع في الشوارع في حالة من الهلع، فيما لم ترد أي معلومات حتى الساعة عن أي أضرار أو إصابات.

من الجدير ذكره، أن زلزالا ضرب أثينا عام 1999 بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل 143 شخصا، وانهيار أكثر من 100 مبنى.