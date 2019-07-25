إيران تنفي إسقاط أي من طائراتها المسيرة في مضيق هرمز

وطنا اليوم-عمان:نفت إيران الجمعة أن تكون فقدت إحدى طائراتها المسيرة، بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس إنها أسقطتها بعد اقترابها من سفينة حربية في مضيف هرمز.

ونشر عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني تغريدة في حسابه على توتير قال فيها: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، قد أسقطت طائرتها المسيرة التابعة لها بالخطأ".

في السياق ذاته، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي قوله إن "كل الطائرات المسيرة بالبلاد عادت إلى قواعدها سالمة".

وأضاف: "كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز... عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من (السفينة الأمريكية) بوكسر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر الخميس، أن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر، "متجاهلة تحذيرات متكررة"، وفق تعيبره.