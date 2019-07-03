مقتل نائب القنصل التركي في أربيل ومرافقيه بهجوم مسلح

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر إعلامية: إن نائب القنصل التركي قتل مع اثنين من مرافقيه، إثر هجوم نفذه مسلح في مدينة أربيل شمال العراق.

وأشار صحفيون عراقيون، إلى أن نائب القنصل قتل أثناء تواجده في أحد مطاعم أربيل، مع موظفين دبلوماسيين من القنصلية.

وأشاروا إلى أن قوات الأسايش، التابعة لإقليم كردستان، اشتبكت مع المسلح.

ولفتت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في أربيل إلى أن قوات الاسايش أغلقت طريق اربيل قضاء مخمور بعد الهجوم المسلح الذي استهدف الدبلوماسيين الأتراك.