حكومة الاحتلال : اللاجئون الفلسطينيون يعانون العنصرية في لبنان

وطنا اليوم-عمان:استغل المتحدث باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، الإجراءات التي تمارسها الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين ونهجها بالتضييق عليهم، أسوأ استغلال وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتحدث جندلمان وهو مدير مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا "لبنان يمارس سياسة أبرتهايد رسمية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون فيه منذ 71 عاما ويحرمهم من كل شيء: عمل وجنسية ومنزل وتعليم وعلاج طبي".

وأشار إلى أنه " وعندما يحتج الفلسطينيون بلبنان على التمييز ضدهم السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت".

وتساءل بلغة عربية عامية "شو؟ هدول الفلسطينية بلبنان مش إخوانكم؟ هذه هي قمة النفاق والخذلان".

وعاد ملفّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى الواجهة مجددًا، في الوقت الذي كان الفلسطينيون يأملون فيه منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية كاملة والتي حرموا منها لعقود من الزمان.

وتولدت موجة اللجوء الفلسطيني إلى لبنان ومعظم دول العالم، في نكبة عام 1948 وأخرى أعقاب حرب 67، وكل ذلك بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال وحملات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين من أراضيهم وبلدانهم في الداخل المحتل.