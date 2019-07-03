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عسكري السودان والتغيير يوقعان اتفاق المرحلة الانتقالية
وطنا اليوم-عمان:وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وجرى التوقيع، اليوم الأربعاء، في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومثل المجلس العسكري في التوقيع، نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، بينما مثل قوى الحرية والتغيير، أحمد الربيع.
وقال إبراهيم الأمين، أحد قيادات قوى الحرية في كلمة له سبقت التوقيع، إن "التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية التي تشمل هياكل الحكم في الفترة الانتقالية".
وأشار في كلمته إلى أن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيكون يوم الجمعة القادمة.
فيما قال الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، في كلمة عقب التوقيع، إن "الاتفاق بين العسكري السوداني وقوى التغيير كبير ويشكل خطوة في مسار الحوار الشامل بين الطرفين".
وحضر وفدا التفاوض إلى مقر الاجتماعات قبل 20 قيقة من موعد بدء الجلسة.
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