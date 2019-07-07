الرئيسية | عربي و دولي النواب الأمريكي يدين التصريحات العنصرية للرئيس ترامب

وطنا اليوم-عمان:صوّت مجلس النواب الأمريكي، لصالح قرار يدين "التعليقات العنصرية" التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب بشأن نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد الى 235 نائبا ديموقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. ونص القرار "يدين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الاميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر