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النواب الأمريكي يدين التصريحات العنصرية للرئيس ترامب
وطنا اليوم-عمان:صوّت مجلس النواب الأمريكي، لصالح قرار يدين "التعليقات العنصرية" التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب بشأن نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية.
وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد الى 235 نائبا ديموقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار.
ونص القرار "يدين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الاميركيين الجدد والأشخاص الملونين".
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