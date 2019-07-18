الرئيسية | عربي و دولي السعودية تسمح للمعتمرين التنقل خارج مكة والمدينة

وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء السماح للقادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، بالتنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مجلس الوزراء قرر استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

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