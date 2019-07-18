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السعودية تسمح للمعتمرين التنقل خارج مكة والمدينة
وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء السماح للقادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، بالتنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
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