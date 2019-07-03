اختفاء ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

وطنا اليوم-عمان:نشرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين.

وأضافت الوكالة أن هناك مخاوف بشأن مصيرها، لا سيما أنها مختفية منذ يومين، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر أي تعليق بالتأكيد أو النفي من الإمارات.

وفي 12 أيار/ مايو الماضي، تعرضت أربع ناقلات، قبالة ميناء الفجيرة إلى سلسلة هجمات: ضد ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا، تلاها هجوم آخر في 13 حزيران/ يونيو الماضي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان قرب سواحل إيران، أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما، وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.

وكانت الوكالة الأمريكية بلومبيرغ، لفتت في تقرير، عن تجار نفط، إلى توقعات باستمرار تراجع الطلب على خدمات تموين السفن في الموانئ القريبة من مضيق هرمز، وخاصة ميناء الفجيرة الإماراتي.