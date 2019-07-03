تصريح عنصري لترامب أيد حق العودة دون أن يعلم

وطنا اليوم-عمان:سخر كوميدي أمريكي من تصريح الرئيس دونالد ترامب "العنصري" ضد عضوات بالكونغرس، بطريقته، مثيرا تفاعلا كبيرا معه، بسبب ما لاحظه بخطابه الأخير، ولم ينتبه له أحد غيره.

وكان ترامب أثار جدلا كبيرا بسبب تصريح وصف بالعنصري، بعد أن طالب عضوات ديمقراطيات في الكونغرس من أصول أجنبية، بالعودة إلى بلدانهن.

ولكن الكوميدي جيرمي ميكليلان، لفت إلى أن ترامب من خلال دعوته العنصرية هذه، لم ينتبه إلى أنه حين يوجهها إلى النائبة من الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، فإنه يعترف بذلك بحق العودة.

وكتب: "من خلال إخبار رشيدة طليب بالعودة إلى حيث أتت، أيد ترامب أخيرا حق العودة الفلسطيني. توبيخ مذهل للصهاينة في كل مكان".

وأعاد كذلك ميكليلان، تغريد صورة ساخرة عن ترامب، ترمز إلى أنه حين يتعرض للانتقادات بشكل واسع حتى داخل حزبه، فإنه يلجأ إلى التغريد عن إسرائيل ومعاداة السامية.

ولقيت تغريدات ميكليلان الساخرة تفاعلا كبيرا في "تويتر"، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بها، ولقيت تداولا كبيرا لها، وتفاعلا ضاحكا باستخدام صور ورسومات مضحكة، في حين أكد البعض أن ترامب لا يقرأ كتب التاريخ حتى لكي يميز ذلك.

وكان ترامب تطرق إلى أصول نساء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، قائلا بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بصوت عال الآن بإخبار شعب الولايات المتحدة بشراسة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها. ثم حينها ليعدن ليوضحن لنا كيف يتم ذلك. تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكنكن تركها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".



واتفقت كل من ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، عضوات الكونغرس الديمقراطيات اللواتي ظهر أن ترامب يقصدهن بسبب أصولهن الأجنبية، فكتبن كلهن في "تويتر" أن الدولة التي جئن منها وأقسمن على خدمتها هي الولايات المتحدة، معتبرات أن تصريحات ترامب عنصرية وتثير الفتنة.