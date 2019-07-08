 وطنا نيوز -مكتب نتنياهو يشتم الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي
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مكتب نتنياهو يشتم الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي
التاريخ : 16-07-2019 01:52:02 المشاهدات: 744

وطنا اليوم-عمان:شتم مدير المكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، أوفير جندلمان، الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، واصفا اياها بـ "الإرهابية الحقيرة"

وقال المدعو الصهيوني جندلمان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الثلاثاء: "أبو مازن هنأ فتيات شاركن في مخيم صيفي أقيم لتخليد ذكرى دلال المغربي التي قتلت 35 مستوطنا".

وأضاف في منشوره : أن "السلطة الفلسطينية مثلها مثل أي تنظيم إرهابي فلسطيني تمجد سفاحين ذبحوا الأبرياء وتدفع لهم المليارات. الفلسطيني الذي لا يقتل لا يتلقى منها شيئا. مقرف."، على حد قوله وادعائه.










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