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ترامب يدعو عضوات بالكونغرس للعودة إلى جنسيتهم الأصلية
وطنا اليوم-عمان:كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تصريحات عنصرية استهدفت عضوات بمجلس النواب الأمريكي الديمقراطيات، عبر حسابه الرسمي في "تويتر".
وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا لا يعودن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها. ثم حينها ليعدن ليوضحن لنا كيف يتم ذلك. تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكنكن تركها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة!".
في المقابل، ردت النائب عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، من أصل فلسطيني، على ترامب، واعتبرت أن تصريحاته هذه تمثل فشلا تاما وواسعا للرئيس".
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